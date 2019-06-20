Malatya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Malatya
'nın Akçadağ
ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 51 AAK 756 plakalı otomobil, 44 AF 778 ve 34 JG 3732 plakalı otomobillerle çarpıştı.
Kazada, Ahmet Çetintaş, Sultan Torun
, Sultan Gönenci, Metin Kuşbaş, Rahmi Kokula ve Ebubekir Karaca, yaralandı.
112 Acil Servis
ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılardan Ebubekir Karaca, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.