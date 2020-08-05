Malatya'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Malatya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya- Ankara karayolu hava lojmanları kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine seyir halinde olan bir araç ışıklara yakın bir noktada ani fren yaparak durdu. Arkadan gelen araçlar duramayınca birbirine çarptı. 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, sürücüler arasında tartışma yaşandı. Bir süre devam eden tartışma polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda kavgaya dönüşmeden sonlandırılırken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafiğin bir süre tali yoldan sağlandığı kazayla ilgili olarak inleme başlatılırken, yoldaki trafik akışı kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılmasıyla normale döndü. - MALATYA