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Malatya'da zincirleme trafik kazası

6 saat önce

Malatya'da iki işçi servisi ile otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Malatya'da zincirleme trafik kazası, System.String[]

Malatya'da iki işçi servisi ile otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki işçi servisi ile bir otomobil çarpıştı.

Yaralılar olduğu bilgisi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada hafif şekilde yaralanan 20 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Battalgazi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:12 Kaynak: AA
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