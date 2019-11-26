Son Dakika Haberleri: Malatya'da zincirleme trafik kazası: 32 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da zincirleme trafik kazası: 32 yaralı - Son Dakika

Malatya'da zincirleme trafik kazası: 32 yaralı

6 saat önce

Malatya'da 3 aracın karışığı trafik kazasında 32 kişi yaralandı.

Malatya'da zincirleme trafik kazası: 32 yaralı, System.String[]

Malatya'da 3 aracın karışığı trafik kazasında 32 kişi yaralandı.


Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde M.G. idaresindeki 44 S 0814 plakalı işçi servisi, M.G. yönetimindeki 44 S 0960 plakalı işçi servisi ve E.E. yönetimindeki 44 EE 460 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte 32 kişi yaralandı. Yaralılardan 23'ü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 9 yaralı ise Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgi inceleme başlatıldı. - MALATYA

Göztepe Mahallesi, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm
Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 19:00:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da zincirleme trafik kazası: 32 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]