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Malatya'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

11 dakika önce

Malatya'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Malatya'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Merkez Yeşilyurt ilçesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan Özsan Sanayi Sitesi Kavşağı'nda Kemal Göçer'in kullandığı 16 JOF 96, Bülent Yılmaz yönetimindeki 44 EN 376, Sinan Karakuş'un sürdüğü 12 AP 577 ve Ali Çalım'ın idaresindeki 44 VL 088 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada sürücüler Yılmaz ve Çalım ile araçlarda bulunan Ali Yılmaz (7), Seher Özdemir (48), Gültekin Yılmaz (46) ve
Niyazi Özdemir yaralandı.
İlk müdahaleleri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Malatya'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:22 Kaynak: AA
Merkez, Sinan Karakuş, Malatya, Güncel
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