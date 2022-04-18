Zirai don kayısı bahçelerine zarar verdi - Son Dakika
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Zirai don kayısı bahçelerine zarar verdi

18.04.2022 14:19

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç, kentte yaşanan zirai don nedeniyle kayısı bahçelerinde hasar oluştuğunu söyledi.

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç, kentte yaşanan zirai don nedeniyle kayısı bahçelerinde hasar oluştuğunu söyledi.

Kılınç, Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, Malatya ekonomisinin can damarının kayısı olduğunu belirtti.

Son yıllarda iklim değişikliklerin etkisi nedeniyle ürünlerini kaybettiklerini ve üreticinin mağdur olduğunu dile getiren Kılınç, şöyle devam etti:

"Bu yıl da 14 Nisan gecesi Malatya üreticimiz tüm hayalleri, yatırımlarını, üzerine borç bırakarak yine kaybetti. 2014'te yaşadığımız don felaketinin aynısını 14 Nisan'da da yaşadık. Şu anda Malatya'da 1300-1400 rakım üzerinde çiçek açmayan yerlerin dışında tüm kayısı bahçelerimiz hasar gördü. Bu durum kayısı yetişen sınır ilçelerimiz Elazığ'ın Baskil ve Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçelerinde de aynı hasar oluştu. Hasarın boyutu gerçekten büyük. Rabbim böyle hasarları üreticimize bir daha yaşatmasın."

Kılınç, üreticinin girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Malatyalı üreticinin don felaketi nedeniyle kaybı 1 milyar doların üzerindedir. Üreticimiz borçlanarak ilaç ve gübre aldı, bahçelerinde kullandı. Gerçekten üretici zor duruma düştü. Bu sıkıntılarımızı hükümetimize anlatacağız. Geçmişte de bu felaketleri yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız desteklerini sürdürdü. Malatya'da milletvekillilerimiz bu sıkıntıları aşacak siyasi kapasiteler. İktidarıyla muhalefetiyle lütfen çiftçimizin yanında duralım. Üreticimizin zor gününde destek verelim. Üretici, kayısısını, bademini, cevizini kaybetti, elini atacak dalı kalmadı. Sahip çıkın, üreticinin yanında olun."

Basın toplantısına ilçe ziraat odası başkanları da katıldı.

Zirai don kayısı bahçelerine zarar verdi
Zirai don kayısı bahçelerine zarar verdi
Zirai don kayısı bahçelerine zarar verdi
Zirai don kayısı bahçelerine zarar verdi
Zirai don kayısı bahçelerine zarar verdi
Zirai don kayısı bahçelerine zarar verdi

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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