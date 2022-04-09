Malatya'daki 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Malatya'daki 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

09.04.2022 22:12

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) verilene göre, saat 17.02'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen 5.2'lik depremin ise yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Pütürge ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, dağlarda toz bulutlarının oluşmasının yanı sıra bazı evlerde ise küçük çapta hasarların meydana geldiği görülüyor.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

Malatya'daki 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Malatya'daki 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Malatya'daki 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi Deprem sonrası 20 dakikada 7 artçı Deprem sonrası 20 dakikada 7 artçı Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Malatya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'daki 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'daki 5.2'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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