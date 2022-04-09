Malatya'daki 5,2 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Malatya'daki 5,2 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı

09.04.2022 20:52

Malatya'daki 5,2 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 şiddetindeki deprem sırasında yaşanan anlar bir çiftçinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Malatya'daki 5,2 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı

MALATYA - Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 şiddetindeki deprem sırasında yaşanan anlar bir çiftçinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde deprem sonrası dağlarda toz bulutunun kalktığı görülüyor.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir yaralanma ve hasar meydana gelmezken, deprem anına ait ortaya çıkan görüntüler ise yaşanan depremin şiddetini göz önüne seriyor.

İlçeye bağlı Başmezra Mahallesi'nde tarlasında traktörle çalışan Hüseyin Soğur, yaşanan depremin ardından Tekederesi Mahallesi kırsalında oluşan toz bulutunu cep telefonu ile kayda aldı. Depremin hemen ardından çekilen görüntülerde dağlık alanda kalkan toz bulutu görülüyor. Yaşanan paniğin de yansıdığı görüntüler, kısa süren şiddetli depremin de vahametini gözler önüne serdi.

Malatya'daki 5,2 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı
Malatya'daki 5,2 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı
Malatya'daki 5,2 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı

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Malatya, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'daki 5,2 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'daki 5,2 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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