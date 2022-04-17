"Malatya'daki ceza infaz kurumunda Kur'an-ı Kerim'lerin toplatıldığı" iddiası - Son Dakika
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"Malatya'daki ceza infaz kurumunda Kur'an-ı Kerim'lerin toplatıldığı" iddiası

17.04.2022 18:54
"Malatya'daki ceza infaz kurumunda Kur'an-ı Kerim'lerin toplatıldığı" iddiası

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "Malatya Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, Kur'an-ı Kerim'lerin toplatıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "Malatya Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, Kur'an-ı Kerim'lerin toplatıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında, "Malatya Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 20 kişiye 4 adet Kur'an-ı Kerim yeter denilerek fazlası toplatıldı" iddialarının yer aldığı belirtildi.

Bu haberlerin tamamen yalan olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, her hükümlü ve tutukluya yetecek sayıda Kur'an-ı Kerim bulunmakta olup talep edilmesi halinde derhal temin edilmektedir. Ayrıca manevi rehberlik biriminde 2 vaiz ve 2 din görevlisi olmak üzere 4 Diyanet İşleri Başkanlığı personeli de hükümlü ve tutukluların talepleri doğrultusunda sürekli hizmet vermektedir. Hükümlü ve tutukluların ayrım gözetmeksizin mensubu oldukları dinin kutsal kitaplarına erişimleri hususunda gerçekleştirilen özenli ve titiz uygulamalar karşısında, ramazan ayının manevi iklimine yakışmayan söz konusu iddialar, art niyetli kişiler ve çevreler tarafından kasıtlı olarak gündeme getirilmekte olup külliyen yalandır."

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Adalet Bakanlığı, Malatya, Medya, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Malatya'daki ceza infaz kurumunda Kur'an-ı Kerim'lerin toplatıldığı' iddiası - Son Dakika


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