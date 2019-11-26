Malatya'daki çiftçilerde kuraklık endişesi

Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Ziraat Mühendisi Fevzi Çiçek, yağışların şu anda mevsim normallerinin çok altında olduğunu belirterek, "Özellikle hububat ekimlerinde, kuraklığa bağlı olarak sıkıntılar yaşayacağımız endişesini taşımaya başladık" dedi.



Malatya'da bu yıl yağışlar beklenilenin altında gerçekleşti. Beklenen yağışın gerçekleşmemesi çitçileri de oldukça tedirgin etti. Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Ziraat Mühendisi Fevzi Çiçek ise sadece kuraklık değil hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi de tarım ürünlerini olumsuz etkilediğini ifade ederek," İçinde bulunduğumuz süre itibariyle normal almamız gereken yaşların şu anda çok çok altındayız. Özellikle kıraç alanlarda geçtiğimiz ay ekimine başlanan halen devam eden hububat ekimlerinde, kuraklığa bağlı olarak sıkıntılar yaşayacağımız endişesini taşımaya başladık. Uzun yıllar ortalamasına göre metrekare yaklaşık 49 -50 kilogram yağış almamız gerekiyor yordu ama maalesef bu dönem bu yağışı alamadık" diye konuştu. Hava sıcaklıkların mevsim normallerin üzerinde seyretmesi durumda gelecekte meyve ağaçlarında bir verim kaybına sebep olacağını da ifade edene Çiçek, "Ayrıca sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi başka bir olumsuzluk çıkarıyor. Meyve ağaçları kış soğuklama ihtiyacını karşılayamama gibi bir endişesi ile karşı karşıya olacağız, eğer soğuklama ihtiyacını meyve ağaçları karşılayamaması durumunda, bir sonraki üretim sezonunda gerek meyve miktarını gerekse meyve kalitesinin olumsuz etkilediği için ayrıca bir endişe taşıyoruz umarım bu endişelerimiz yersiz olur Önümüzdeki dönemde tekrar mevsim normallerinde yağış ve sıcaklıkları döneriz geçmişte yaşadığımız Yaklaşık 10 yıl kulaklık periyotu tekrarlamamış oluruz ama içinde bulunur dönem tarımsal açısından riskli bir dönem" şeklinde konuştu. - MALATYA