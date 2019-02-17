Malatya'daki Cinayet
57 dakika önce
Malatya'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
Malatya
'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt
ilçesi Abdulgaffar Mahallesi'nde önceki gün Ali Günaydın
'ın (20) bıçaklanarak öldürülmesinin ardından Malatya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında S.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Merkez
Yeşilyurt ilçesi Abdulgaffar Mahallesi'nde 15 Şubat'ta çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan Ali Günaydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:32 Kaynak: AA
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