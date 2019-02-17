Son Dakika Haberleri: Malatya'daki Cinayet

Malatya'daki Cinayet

57 dakika önce

Malatya'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

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Malatya'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Abdulgaffar Mahallesi'nde önceki gün Ali Günaydın'ın (20) bıçaklanarak öldürülmesinin ardından Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında S.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Merkez Yeşilyurt ilçesi Abdulgaffar Mahallesi'nde 15 Şubat'ta çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan Ali Günaydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:32 Kaynak: AA

Ali Günaydın, Yeşilyurt, Malatya, Güncel
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