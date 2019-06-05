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Malatya'daki cinayet

28 dakika önce

Malatya'da akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

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Malatya'da akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
Yeşilyurt ilçesi Kadiruşağı Mahallesi'nde iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada Ümit K'nin (50) sopayla darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Tayfur ve İzzettin K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçe hakimlikçe tutuklandı.
Kadiruşağı Mahallesi'nde önceki gün iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Tayfur ve İzzettin K, akrabaları Ümit K'yi evinin bahçesinde sopayla darbetmişti. Yakınları tarafından Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesine kaldırılan Ümit K. burada yaşamını yitirmiş, Tayfur ve İzzettin K. ise gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:42 Kaynak: AA
Yeşilyurt, Malatya, Güncel
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