Son Dakika Haberleri: Malatya'daki cinayet anı kamerada
Son Dakika Güncel Malatya'daki cinayet anı kamerada

Malatya'daki cinayet anı kamerada

7 saat önce

Malatya'daki cinayet anı kameradaMALATYA'nın Pütürge ilçesinde, Ömer Erdoğan'ın (78), kan davalısı Yahya E. tarafından tabancayla vurularak öldürülmesine ait görüntüler ortaya çıktı.

Malatya'daki cinayet anı kamerada

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, Ömer Erdoğan'ın (78), kan davalısı Yahya E. tarafından tabancayla vurularak öldürülmesine ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Erdoğan'ın tabancasını Yahya E.'ye doğrultması, Yahya E.'nin ise belindeki tabancasını çıkararak Erdoğan'a ateş etmesi yer aldı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü, ilçe merkezinde meydana geldi. Meydanda yürüyen Yahya E., iddiaya göre kan davalısı Ömer Erdoğan ile karşılaştı. Erdoğan belindeki tabancayı çıkarıp doğrultunca, Yahya E. de tabancasını çıkarıp ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Erdoğan kanlar içinde yığılırken, Yahya E. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ömer Erdoğan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Erdoğan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kısa sürede olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan Yahya E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ömer Erdoğan'ın tabancasını Yahya E.'ye doğrultması ve Yahya E.'nin durumu fark edip yanındaki tabancayla Ömer Erdoğan'a ateş etmesi yer aldı.

Malatya'daki cinayet anı kamerada

Ömer Erdoğan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Enflasyonda yüzde 5'in altını tarihimizde ilk defa göreceğiz
Bülent Arınç: Alevilerin de liberallerin de oylarına ihtiyacımız var Metin Feyzioğlu'ndan dikkat çeken açıklama: TSK, 100 yıllık terör devleti projesini 8 günde yerle bir etti MHP'li Fendoğlu'ndan 'VAR' çıkışı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 07:14:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'daki cinayet anı kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]