Malatya'daki cinayete 5 tutuklama - Son Dakika
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Malatya'daki cinayete 5 tutuklama

01.04.2022 17:54
Malatya'daki cinayete 5 tutuklama

Malatya'da 24 yaşındaki Enes Yıldırım'ın yol kenarında ölü olarak bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınan 5 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya'da 24 yaşındaki Enes Yıldırım'ın yol kenarında ölü olarak bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınan 5 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki Enes Yıldırım'ın 28 Mart Pazartesi 22.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi Vaizpınar Caddesi üzeri yol kenarında ölü bulunması olayı ile ilgili inceleme başlatan ekipler soruşturma çerçevesinde K.D., C.D., B.K., M.Ç. ve E.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

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Malatya'da yol kenarında bulunan gencin ölümüyle ilgili yeni gelişme Malatya'da yol kenarında bulunan gencin ölümüyle ilgili yeni gelişme

Enes Yıldırım, Pazartesi, Malatya, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'daki cinayete 5 tutuklama - Son Dakika


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