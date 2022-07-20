Son dakika gündem: Malatya'daki cinayete ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 1'i adliyede - Son Dakika
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Son dakika gündem: Malatya'daki cinayete ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 1'i adliyede

20.07.2022 14:58

Son dakika habere göre Malatya'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i adliyeye sevk edildi.

Malatya'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i adliyeye sevk edildi.

Orduzu Göleti kenarında 16 Temmuz'da arkadaşlarıyla otururken silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybeden Onur K'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Gözaltındaki diğer 2 şüphelinin de gün içerisinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Orduzu Göleti kenarında arkadaşlarıyla oturan Onur K, 16 Temmuz'da otomobille buraya gelen kişi ya da kişilerce silahla ateş edilmesi sonucu yaralanmıştı. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Onur K, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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İZİNSİZ KEÇİBOYNUZU TOPLARKEN UYARAN 3 KİŞİDEN 1'İNİ ÖLDÜRÜP 2'SİNİ DE YARALAYAN 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE İZİNSİZ KEÇİBOYNUZU TOPLARKEN UYARAN 3 KİŞİDEN 1'İNİ ÖLDÜRÜP 2'SİNİ DE YARALAYAN 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Malatya'daki cinayete ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 1'i adliyede - Son Dakika

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