Malatya'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

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Malatya'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı
6 saat önce
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:00 Kaynak: AA
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Bağtepe Mahallesi'nde önceki gün Hasan Gültekin'in silahla öldürülmesiyle ilgili 4 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bir zanlının evinde arama yapan ekipler, uyuşturucu olduğu sanılan toza temas etti.
Şüphelinin, tozun "siyanür" olduğunu iddia etmesi üzerine 3 jandarma personeli, Turgut Özal Tıp Merkezinde müşahede altına alındı. Tahlillerde siyanüre rastlanmadı, jandarma personeli taburcu edildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 4 zanlıdan S.G. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.
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