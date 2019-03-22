Son Dakika Haberleri: Malatya'daki Deaş Operasyonu

Malatya'daki Deaş Operasyonu

1 saat önce

Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için 20 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda yasak yayınlar ile dijital materyaller ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:26 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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