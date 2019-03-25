Son Dakika Haberleri: Malatya'daki Deprem

Malatya'daki Deprem

1 saat önce

Malatya'nın Arguvan ilçesinde saat 14.29'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı.

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Malatya'nın Arguvan ilçesinde saat 14.29'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı.

İlçe merkezindeki bir kırtasiye dükkanının güvenlik kameraları, sarsıntının şiddetini ve burada bulunanların yaşadığı korkuyu kaydetti.

Kayıtlarda, deprem sırasında dükkandaki rafların sallandığı, iş yeri sahibi ve yanındaki kişinin de dışarı çıktığı görüldü.

İş yeri sahibi Ali Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremi çok şiddetli hissettiklerini söyledi.

Esnaf arkadaşlarının da korkarak iş yerinden dışarı çıktığını anlatan Üstün, "Allah daha kötülerinden korusun. Bunu da ucuz atlattık. Geçen hafta da deprem olmuştu ancak bunu daha çok hissettik." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:04 Kaynak: AA

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