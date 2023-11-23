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Malatya'daki deprem anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Malatya'daki deprem anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı

Malatya'da 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi ve Elazığ'da da hissedildi. Deprem anı, bir kasabanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Vatandaşların panik içerisinde koşarak dükkandan çıktığı görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Malatya\'daki deprem anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı
23.11.2023 - 20:19,  Güncelleme: 20:23
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Malatya'da meydana gelen ve Elazığ'da hissedilen depremlerde vatandaşların panikle kaçıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Malatya'da 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Elazığ'da da hissedildi. Deprem anı bir kasabın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Vatandaşların panik içerisinde koşarak dükkandan çıktığı görüldü.

Malatya, Elazığ, Deprem, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'daki deprem anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'daki deprem anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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