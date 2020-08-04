Malatya'daki deprem Diyarbakır'da da hissedildi - Son Dakika

Malatya'daki deprem Diyarbakır'da da hissedildi

DİYARBAKIR - Merkez üssü Malatya'nın Pötürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır ve çevresinde de hissedildi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Merkez üssü Malatya'nın Pötürge ilçesinde saat 12.37'de yerin 5 kilometre altında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta da hissedildi. Bölgede paniğe kapılan vatandaşların evlerinden çıkıp sokakta bekledikleri görüldü.