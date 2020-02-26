Malatya'daki deprem Elazığ'da kuvvetli hissedildi - Son Dakika
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Malatya'daki deprem Elazığ'da kuvvetli hissedildi

20 dakika önce

Malatya'da meydana gelen 4.9 şiddetindeki deprem Elazığ'da kuvvetli hissedilince insanlar sokağa çıktı.

Malatya'daki deprem Elazığ'da kuvvetli hissedildi, System.String[]

Malatya'da meydana gelen 4.9 şiddetindeki deprem Elazığ'da kuvvetli hissedilince insanlar sokağa çıktı. Deprem sırasında balkonlardan atlayan 4 kişi ile panik atak geçiren 2 kişi hastaneye kaldırıldı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 02.03'de merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde yerin 14 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.


Kale ilçesinin sınır olduğu Elazığ'da deprem kuvvetli olarak hissedildi. Deprem nedeniyle bir çok kişi uykudan uyanıp sokağa çıktı. 24 Ocak'ta 6.8'lik deprem yaşanan kentte bugünkü 4.9'luk deprem sırasında korku ile 4 kişinin yüksek girişli ve birinci kattaki balkonlardan atladığı öğrenildi. Yaralanan 4 kişi ile birlikte panik atak geçiren 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Durumları iyi olan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. - ELAZIĞ

Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:03 Kaynak: İHA
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