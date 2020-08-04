Malatya'daki deprem Şanlıurfa'da hissedildi - Son Dakika

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi. Basın mensupları, depreme haber yazarken yakalandı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bu gün saat 12.37'de merkez üsttü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Şanlıurfa merkez ve bazı ilçelerinde de hissedildi. Deprem nedeniyle bazı evlerin avizeleri sallanırken, basın mensuplarının depreme yakalanma anı ise saniye saniye kaydedildi. - ŞANLIURFA