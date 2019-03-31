Son Dakika Haberleri: Malatya'daki Depremzedeler Oylarını Kullanıyor

Malatya'daki Depremzedeler Oylarını Kullanıyor

45 dakika önce

MALATYA'nın Arguvan ve Hekimhan ilçelerinde, son 10 günde meydana gelen en büyüğü 4.5 büyüklüğündeki depremlerin hasara yol açtığı mahallelerde yaşayanlar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Malatya'daki Depremzedeler Oylarını Kullanıyor, System.String[]
MALATYA'nın Arguvan ve Hekimhan ilçelerinde, son 10 günde meydana gelen en büyüğü 4.5 büyüklüğündeki depremlerin hasara yol açtığı mahallelerde yaşayanlar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

21 Mart'tan bugüne kadar Arguvan ve Hekimhan ilçelerinde büyüklükleri 3.0 ila 4.5 büyüklüğünde değişen depremler, 111'i ağır olmak üzere 411 binada hasara yol açtı. Bazıları ağır hasar nedeniyle evlerine giremedikleri için çadırlarda barınan depremzedeler, saat 07.007den itibaren oylarını kullanmaya başladı. 

7 bin 75 kayıtlı seçmenin bulunduğu, 52 sandığın kurulduğu Arguvan ile 18 bin 868 kayıtlı seçmenin olduğu, 96 sandığın kurulduğu Hekimhan'da oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:34 Kaynak: DHA

Hekimhan, Arguvan, Malatya, Güncel
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