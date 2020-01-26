Malatya'daki depremzedelere yardım götüren ekip çığ düşmesi sonucu yolda kaldı yardım bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'daki depremzedelere yardım götüren ekip çığ düşmesi sonucu yolda kaldı yardım bekliyor - Son Dakika

Malatya'daki depremzedelere yardım götüren ekip çığ düşmesi sonucu yolda kaldı yardım bekliyor

6 saat önce

Malatya'daki depremzedelere yardım götüren ekip çığ düşmesi sonucu yolda kaldı yardım bekliyor.

Malatya'daki depremzedelere yardım götüren ekip çığ düşmesi sonucu yolda kaldı yardım bekliyor

Malatya'daki depremzedelere yardım götüren ekip çığ düşmesi sonucu yolda kaldı yardım bekliyor

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:16 Kaynak: DHA
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