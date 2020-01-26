Son Dakika › Güncel › Malatya'daki depremzedelere yardım götüren ekip çığ düşmesi sonucu yolda kaldı yardım bekliyor - Son Dakika
Malatya'daki depremzedelere yardım götüren ekip çığ düşmesi sonucu yolda kaldı yardım bekliyor
6 saat önce
Malatya'daki depremzedelere yardım götüren ekip çığ düşmesi sonucu yolda kaldı yardım bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:16 Kaynak: DHA
Malatya'daki depremzedelere yardım götüren ekip çığ düşmesi sonucu yolda kaldı yardım bekliyor
Son Dakika Elazığ'a gönderilen paketlerden çıkan notlar duygulandırdı Malatya Valiliği: 526 konutta ağır hasar tespit edildi Binali Yıldırım: Ev yaparken sadece devletin kontrolüne bırakmamak lazım Elazığ'da 6.8 şiddetindeki depremin ardından 788 artçı sarsıntı yaşandı