Malatya'daki eş zamanlı karaciğer naklinde hastalar taburcu olmaya başladı

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İnternet üzerinden cinsel fantezi sonu oldu

Öz kızını 15 el ateş ederek öldüren babanın ifadesi kan dondurdu

Son dakika! İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve tüm yardımcıları istifa etti