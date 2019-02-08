Son Dakika Haberleri: Malatya'daki Feci Kazada 1 Ölü, 17 Yaralı

Malatya'daki Feci Kazada 1 Ölü, 17 Yaralı

39 dakika önce

Malatya'da iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Malatya'daki Feci Kazada 1 Ölü, 17 Yaralı, System.String[]
Malatya'da iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Ali U. yönetimindeki 58 AAC 917 plakalı yolcu otobüsüyle Battal Y. idaresindeki 44 ED 711 plakalı Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada yaralanan 18 kişi kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan Mehmet Mustafa Kozan (51) yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve Kaymakam Muhammed Taha Canpolat olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:16 Kaynak: İHA

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