Malatya'daki Fetö Operasyonunda 1 Tutuklama

MALATYA merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MALATYA merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında polis ekipleri; Malatya, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sivas ve Van'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgütün 'ev abileri' olarak adlandırılan 9 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 8 kişi, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanarak, adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu. - Malatya

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