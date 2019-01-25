Malatya'daki Fetö/pdy Operasyonu

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen 3 polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından 2 zanlı, soruşturma yürütülen illere gönderildi bir zanlı ise sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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