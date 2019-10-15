Son Dakika Haberleri: Malatya'daki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama
Son Dakika Güncel Malatya'daki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

Malatya'daki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

10 dakika önce

MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'daki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama, System.String[]

MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek, operasyon başlattı. İş yerine düzenlenen baskında 'fuhşa teşvik', 'fuhuş için aracılık ve yer temini' suçlarından 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:28 Kaynak: DHA
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