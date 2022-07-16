Malatya'daki gölet cinayetinde 3 gözaltı - Son Dakika
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Malatya'daki gölet cinayetinde 3 gözaltı

16.07.2022 20:10
Malatya'daki gölet cinayetinde 3 gözaltı

Malatya'da Orduzu Pınarbaşı Göleti kenarında 25 yaşındaki Onur Kına'nın öldürülmesi olayı ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da Orduzu Pınarbaşı Göleti kenarında 25 yaşındaki Onur Kına'nın öldürülmesi olayı ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, gece 02.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı Göleti mevkiinde meydana gelen olayda, gölet kenarında sohbet eden 4 şahsın üzerine otomobille bölgeye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Onur Kına (25) yaralandı. Zanlıların bölgeden kaçarak uzaklaştığı olayda Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Onur Kına kurtarılamadı.

Olay esnasında Onur Kına'nın yanında bulunan 3 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, soruşturmayı derinleştiren ekipler olayın şüphelileri olduğu değerlendirilen O.T., E.D. ve E.D. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında yeni gözaltılar olabileceği belirtilirken, gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'daki gölet cinayetinde 3 gözaltı - Son Dakika

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