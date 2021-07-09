Malatya'daki Karakuz Demir Madeni Sahası özelleştirilecek

Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Karakuz Demir Madeni Sahası işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ihale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek.

Pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle ihale sonuçlandırılacak. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek.

Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Karakuz Demir Madeni Sahası'na ilişkin hazırlanan ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 10 bin lira, geçici teminat tutarı 8 milyon lira olarak tespit edildi.

İhalede son teklif verme tarihi de 9 Eylül olarak belirlendi.