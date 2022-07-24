Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yazıhan Atlı Spor Kulübü tarafından kayısı festivaline özel gösteri gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Malatya'daki kayısı festivalinde atlı cirit gösterisi sunuldu - Son Dakika

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