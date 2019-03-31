Son Dakika Haberleri: Malatya'daki Olay

Malatya'daki Olay

5 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Pütürge'deki olaya ilişkin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Pütürge'deki olaya ilişkin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavgada 2 vatandaşın hayatını kaybetmesi nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla aradı.

Karamollaoğlu'na taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede bu elim olaydan duyduğu üzüntülerini dile getirerek, olayın takipçisi olduklarını, sorumlularının adalet önünde hesap vereceğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:45 Kaynak: AA

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