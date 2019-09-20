Malatya'daki organize suç örgütüne yönelik operasyon

Malatya'da, organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, nitelikli yağma, ateşli silahlar kanuna muhalefet, kasten yaralama, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetti işlemlerinin tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri 17 Eylül'de, şüphelileri yakalamak için kent merkezinde önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 16 ruhsatsız tabanca, 232 mermi, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kasatura ve çelik yelek ele geçirilmişti.