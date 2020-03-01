Malatya'daki otobüslerde dezenfekte çalışması - Son Dakika
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Malatya'daki otobüslerde dezenfekte çalışması

6 saat önce

Türkiye'de görülmemesine rağmen Malatya'da korona virüse karşı toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Malatya'daki otobüslerde dezenfekte çalışması, System.String[]

Türkiye'de görülmemesine rağmen Malatya'da korona virüse karşı toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları yapılıyor.


Malatya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçları ile ortak kullanım alanlarında ilaçlama yapıyor. Temizlik ekipleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri'ne (MOTAŞ), bağlı otobüs ve trambüslerde yürütülen çalışmalar kapsamında, özel kıyafetler giyip, maske takarak toplu taşıma araçlarını dezenfekte işlemi yapıyor.


Malatya Otobüs Taşıma A.Ş (MOTAŞ) Genel Müdürü Cemal Erkoç, yapılan dezenfekte çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlaçlamayı uluslararası kalite belgeli ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlı korozif, kanserojen ve genlere zarar vermeyen, cildi ve gözleri tahrip etmeyen organik maddeler ile yapıyoruz" diyerek, dezenfekte çalışması yapan görevlilerin özel giysi, maske ve eldiven kullandıklarını belirtti. Erkoç, "Şirket elemanları, ellerindeki püskürtme cihazıyla yolcu tutamak ve tutamak boruları, koltuk ve kapı tutma yerleri gibi temasın yoğun olduğu yerleri özellikle ilaçlıyor. Araçlarımız özel organik maddeler ve buharlı makinelerle temizlenerek yolcularımıza daha temiz ve sağlıklı bir ulaşım hizmeti sunuyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:48 Kaynak: İHA
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