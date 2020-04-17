Malatya'daki özel okullardan ortak açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Malatya'daki özel okullardan ortak açıklama Açıklaması

6 saat önce

Malatya'daki özel okullar ortak açıklama yaparak velilerin hiçbir hak kaybı olmayacağı bildirildi.

Malatya'daki özel okullardan ortak açıklama Açıklaması, System.String[]

Malatya'daki özel okullar ortak açıklama yaparak velilerin hiçbir hak kaybı olmayacağı bildirildi.


Malatya'daki özel okullardan duyuru başlıklı yapılan açıklamada, "Malatya'da hizmet veren özel okul kurumları olarak, korona virüs salgını nedeni ile eğitime ara vermemiz sonucunda ortaya çıkan süreci ve yapılması gerekenleri konuşmak üzere birkaç kez farklı platformlarda bir araya geldik. Malatya'da yaklaşık 15 bin öğrencisi ve 2 bin 250 çalışanı olan kurumlarımız için kimseyi mağdur etmeyecek çözüm yolları belirledik. 15 Nisan Çarşamba günü TBMM'de yasalaşan kanunla yaz aylarında telafi eğitiminin yapılabilmesi resmileşmiş oldu. Bu, öğrencilerimizin ikinci dönemden eksik kalan müfredatlarını tamamlamak ve kazanımlarını yüz yüze eğitimle vermek adına çok önemliydi. Kanunun çıkmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bilindiği üzere eğitim - öğretim 365 gün devam eden bir süreçtir. Bu anlamda özel okullar velileri ile yaptıkları sözleşmelerin gereği olan yüz yüze eğitimi, okullar açıldıktan sonra tamamlayacaklardır. Bu telafi ve tamamlama eğitimi süreci boyunca öğrencilerimize yemek ve servis hizmeti de sunulacaktır" ifadelerine yer verildi.


Hiçbir velinin hak kaybının olmayacağının bildirildiği açıklamada, "Bu konuda hiç endişe duyulmamalıdır. Amacımız bu zorlu süreçte ülkemize, şehrimize, öğrencilerimize ve velilerimize eksiksiz hizmet vermek ve çalışanlarımızı korumaktır. Dolayısıyla özel okullarımızın şimdi olduğu gibi korona virüs tehditi geçtikten sonrada öğrencilerimiz ve velilerimiz için akademik, psikolojik, sosyal açıdan yine güvenli birer eğitim - öğretim merkezi olarak kalmalarını sağlayabilmektir. Her şeyin başının sağlık olduğuna inanıyoruz. İnsanlığın çaresiz kaldığı bu virüs karşısında, devletimiz ve sağlık çalışanları görevlerini fedakarca yapmaktadır. Asıl sorumluluğun bireysel olarak bizlerde olduğunu hatırlatıp evde kalmaya devam diyoruz" denildi. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 04:48 Kaynak: İHA

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