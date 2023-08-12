Malatya'daki peş peşe depremlerin ardından Ahmet Ercan'dan endişelendiren yorum: Yeni bir yırtılma olabilir - Son Dakika
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Malatya'daki peş peşe depremlerin ardından Ahmet Ercan'dan endişelendiren yorum: Yeni bir yırtılma olabilir

Son Güncelleme: 12.08.2023 19:54

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Malatya'da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından değerlendirmelerde bulundu. Ercan, ''Yeni bir yırtılma olabilir. 6 Şubat depreminin artçısıdır'' ifadelerini kullandı.

Malatya'da art arda gerçekleşen depremlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, "2023.08.12 saat 16.39 Malatya M4.9 büyüklüğünde 5 kilometre odakta olan deprem 8'indeki M5.3'ün artçısı değildir. Yeni bir yırtılma olabilir. 6 Şubat depreminin artçısıdır" dedi.

ARDA ARDA 3 DEPREM OLDU

Saat 16.39'da 4,8 büyüklüğünde depremle sallanan Malatya'da sadece 1 dakika sonra 4.5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Saat 18.18'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

AHMET ERCAN'DAN KORKUTAN UYARI

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde peş peşe meydana gelen depremlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

"YENİ BİR YIRTILMA OLABİLİR"

Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023.08.12 saat 16.39 Malatya M4.9 büyüklüğünde 5 kilometre odakta olan deprem 8'indeki M5.3 un artçısı değildir. Yeni bir yırtılma olabilir. 6 Şubat depreminin artçısıdır" ifadelerini kullandı.

Mesut Şahin
Emre İliksiz
Sondakika.com - Güncel
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Ahmet Ercan, Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'daki peş peşe depremlerin ardından Ahmet Ercan'dan endişelendiren yorum: Yeni bir yırtılma olabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'daki peş peşe depremlerin ardından Ahmet Ercan'dan endişelendiren yorum: Yeni bir yırtılma olabilir - Son Dakika
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