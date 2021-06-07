Malatya'daki projelere 1 milyar TL ödenek

Malatya'da yapımı devam eden ve yeni başlanılacak olan projelere 2021 yılı için ilk etapta 1 milyar lira ödenek ayrıldı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık yaptığı açıklamada, Malatya'nın her alanda gelişmesine önem verdiklerini belirterek, bu konuda devlet eliyle sürdürülebilir yeni yatırımların da hayata geçirildiğini kaydetti. Çalık, Arguvan ilçesinde 174 bin dekar araziyi su ile buluşturması beklenen Yoncalı Barajı'na 47 milyon lira ödenek ayrıldığını ve bu yıl ön yüzü beton imalatlarının da tamamlanmasıyla Yoncalı Barajının inşaatının bitirilmiş olacağını, sulama kanalları ve isale tünelinin devam edeceğini belirtti. Çalık, Darende ilçesinde 2 bin dekar araziyi suya kavuşturacak Çınarköy göletinin ikmal ihalesininde 29 Haziran'da gerçekleştirileceğini ifade etti.

Hanımınçiftliğine köprü yapılacak

Proje bedeli 538 milyon lira olan 53,5 kilometrelik Malatya Kuzey Çevreyolunun yapım çalışmalarında bugüne kadar 225 milyon lira harcandığını, 7 adet köprünün yapımının tamamlandığını ifade eden Çalık, proje de bölünmüş yol, altyapı, toprak işleri, sanat yapıları ile köprü yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Çalık, 13,3 milyon lira tutarındaki Battalgazi Kavşağı bağlantı yolu ve Hanımınçiftliği Köprüsünün yapımına başlanıldığını belirterek, 27,6 kilometrelik Hekimhan- Kuluncak arası yolunda 21,9 kilometrelik kesiminin tamamlandığını geri kalan 5,7 kilometrelik kesimle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonucunda yatırıma alınarak tamamlanacağını ifade etti.

Zaman ve yakıttan tasarruf sağlayacak

27 kilometrelik Pütürge ayrımı-Doğanyol il yolunun yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Öznur Çalık, proje tamamlandığında mevcut yolda 3,3 kilometre kısalma olacağını, zaman ve akaryakıttan tasarruf sağlanacağını söyledi. Malatya'da 2002 yılına kadar 36 kilometre bölünmüş yol var iken, son 19 yılda 406 kilometre bölünmüş yol yapıldığını söyleyen Milletvekili Çalık, 2002 yılına kadar kentte BSK'lı yol sıfır iken, 2003-2021 yılları arasında 315 kilometre yapıldığını kaydetti.

956 derslik yapılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, TOKİ ve hayırsever işadamları nezdinde sürdürdükleri girişimler sonucu kentte 60 okulun (956 derslik) programa alındığını kaydeden Çalık, bu okulların yapım çalışmalarının devam ettiğini ve 10 okulun daha yapılmasıyla ilgili istişarelerde bulunduklarını belirtti.

2 bin 500 kişiye iş kapısı olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik Spor Bakanlığının yürütmüş olduğu Tekstil Kent Projesi kapsamına Malatya'nın da dahil edildiğini belirten Çalık, "Bakanlıklarımızdanbu projeye Malatya'mızın da dahil edilmesini talep ettik. Yaptığımız çalışmaların sonucunda hamd olsun Malatya'mıza çok önemli bir hizmetin gelmesine vesile olduk. Malatya'mız için yaklaşık 2 bin 500 kişinin istihdam edileceği Tekstilkent projesi ilk etapta Battalgazi- Hatunsuyu, Yeşilyurt, Akçadağ,Darende ve Pütürge ilçelerimize kurulacak" dedi.

Yeşilyurt'a 35 milyon liralık spor kompleksi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonucunda Akçadağ sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapım ihalesinin 28 Haziran'da yapılacağını açıklayan Çalık, "Geçen yıl Doğanşehir ilçemizde Belediye Başkanımız, teşkilatımız ve gençlerimizle birlikte yaptığımız toplantı da Doğanşehirli gençlere futbol sahası söz vermiş o gün Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yapılacağını müjdelemiştik. Doğanşehir Erkenek sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı yüzde 35'lere ulaştı. Bu yıl bitecek. Yaklaşık 6 milyon liralık bir Spor Salonu Hekimhan'ımızda yapılıyor ve yıl sonunda tamamlanacak. Yeşilyurt ilçemizin Kaynarca Spor Kompleksinin ihalesi yapıldı ve yaklaşık 35 milyon liralık bu yatırımda önümüzdeki günlerde inşaat çalışmalarına başlanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Malatya'mıza atletizm pisti binası ve tribünü kazandırılacak. Proje çalışmalarına başlanıldı. Battalgazi ilçemizin Orduzu Gençlik Merkezimizin yapımı yüzde 65'lere ulaştı. 1,5 milyon lira tutarındaki merkezimiz bu yıl tamamlanmış olacak" dedi.

Doğanşehir Devlet Hastanesinin yapımı tamamlandı

Doğanşehir 100 yataklı Devlet Hastanesinin yapımının tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde açılışının gerçekleştirileceğini ifade eden Çalık, Battalgazi'de 300 yataklı, Doğanyol'da 10 yataklı, Arapgir'de Devlet Hastanesine ek bina, Akçadağ'da Aile Sağlığı Merkezi yapımının da tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

Gürpınar Tabiat Parkına 9 milyonluk yatırım

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2021 yatırım programına proje tutarı yaklaşık 9 milyon lira olan Darende ilçesinin Günpınar Şelalesi Tabiat Parkı'na cam seyir terası, yöresel ürün satış birimleri ve çevre düzenlemesi işinin de alındığını belirten Öznur Çalık, bu yıl için ilk etapta 2 milyon lira ödenek ayrılan bu projenin iki yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi. Hekimhan ve Kuluncak ilçelerimiz doğalgaza kavuşturulması için yoğun gayret sarf ettiğini ifade eden Çalık, iki ilçenin AKSA yatırım bölgesi lisans kapsamına dahil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna başvurularında yapıldığını açıkladı.

3. OSB'nin altyapısına 37 milyonluk bütçe

Malatya sanayi bölgesinin arıtma problemine kalıcı bir çözüm getirilmesi amacıyla günlük 80 bin metreküp kapasiteli yeni arıtma tesisinin yapımının devam ettiğini ve önümüzdeki yıl sonunda tamamlanacağını, bu yıl için 99 milyon lira ödenek ayrıldığını belirten Çalık, 3.Organize Sanayi Bölgesinin altyapı, elektrik ve inşaat çalışmaları için de 37 milyon lira ödenek ayrıldığını belirtti. Çalık, 200 milyon lira tutarındaki 2,5 milyon yolcu kapasiteli Malatya Havalimanı yeni terminal binasının yapımının devam ettiğini ve önümüzdeki yıl tamamlanacağını, yine havalimanına bağlı Hekimhan Yamadağı mevkisine alıcı-verici anten kulesi ve radom yapım işinin de ihalesinin yapıldığını belirtti. Çalık, kentte bu yıl yatırım programındaki 300'den fazla proje ve yatırıma ilk etapta toplamda 1 milyar lira bütçe ayrıldığını sözlerine ekledi.