Şahabiyye-i Kübra Medresesi'nde çini parçalarına rastlandı - Son Dakika

Şahabiyye-i Kübra Medresesi'nde çini parçalarına rastlandı

01.11.2020 11:07

Malatya'da, yaklaşık 700 yıl önce yapılan ve günümüze kalıntıları kalan Şahabiyye-i Kübra Medresesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, turkuaz renkli çini parçalarına rastlandı, medresenin avlusu gün yüzüne çıkarıldı.

Malatya'da, yaklaşık 700 yıl önce yapılan ve günümüze kalıntıları kalan Şahabiyye-i Kübra Medresesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, turkuaz renkli çini parçalarına rastlandı, medresenin avlusu gün yüzüne çıkarıldı.

Memlüklü Sultanı Melik El Eşref Şaban devrinde, 1363-1376 tarihlerinde Battalgazi ilçesinde yaptırılan Şahabiyye-i Kübra Medresesi'nin doğu kısmında, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ecdat yadigarı yapıların ayağa kaldırılmasında, ihyasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün yurt içi ve dışında gerekli hassasiyeti gösterdiğini söyledi.

Bölge Müdürlüğü olarak da Şahabiyye-i Kübra Medresesi'ni yeniden ayağa kaldırmak amacıyla 21 Temmuz'da kazı çalışmalarına başladıklarını belirten Doğan, kazı çalışmalarında medreseyle ilgili yeni verilere rastladıklarını aktardı.

Doğan, medresenin planını ortaya çıkaracak verilere rastladıklarına işaret ederek, "Şu anda kazı çalışmalarının son evresine geldik diyebiliriz. Medresenin simetrik olduğunu düşünüyorduk, o simetride hücrelere, duvar izlerine rastlandı. Şu an çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

"Ağırlıklı Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait seramik parçalarına rastladık"

Çalışmalar esnasında çeşitli eserler bulunduğunu dile getiren Doğan, şöyle devam etti:

"Kazı çalışması sırasında, taşınır kültür varlığı dediğimiz eserlere rastlandı. Ağırlıklı Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait seramik parçalarına rastladık. Bu seramik parçaları genelde bitkisel ve geometrik desenlerin ağırlıkta olduğu parçalar. Ünik bir örnek olarak, 3 tane birbirini takip eden balık figürlü bir tabak parçasına rastlandı. Bizim için önemli olan turkuaz renkli çinilere rastlandı, bunun yapıya ait olduğunu tahmin ediyoruz. Medresenin çinilerle süslü olduğunun bir delili olarak düşünüyoruz. Bunun dışında birçok pipo malzemesi ile Osmanlı dönemine ait pişmiş topraktan yapılmış seramiklerin fırınlamasında kullanılan, üç ayak dediğimiz çok sayıda malzeme çıktı. Üç ayak malzeme, bize burada seramik üretimi olduğunu göstermesi açısından önemli."

Doğan, medresenin bitişiğinde de farklı dönemlere ait yapıların kalıntılarına rastladıklarını kaydederek, söz konusu yapılarla ilgili Koruma Kurulu'nun vereceği kararlar doğrultusunda ileriki dönemde bir çalışmanın yapılabileceğini söyledi.

Doğan, 2006 yılında medresede yapılan kazılarda avlunun açık olduğunun tahmin edildiğini belirterek, "Şu an avlunun taş döşemelerine kadar geldik. Avlunun ortasında bir havuzun olduğu, etrafı revaklı ve üstü açık bir avlu olduğu hemen hemen kesin. Revak, havlu ve hücre kısımlarında son rötuş kazıları yapılacak. Kazı bittikten sonra yapının rölevesini alacağız, daha sonra kurula gideceğiz. Önümüzdeki yıllarda da yapıyı ayağa kaldırarak turizme kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Şahabiyye-i Kübra Medresesi'nde çini parçalarına rastlandı
Şahabiyye-i Kübra Medresesi'nde çini parçalarına rastlandı
Şahabiyye-i Kübra Medresesi'nde çini parçalarına rastlandı
Şahabiyye-i Kübra Medresesi'nde çini parçalarına rastlandı

Battalgazi, Osmanlı, Seramik, Malatya, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şahabiyye-i Kübra Medresesi'nde çini parçalarına rastlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İzmir'de ağır hasarlı 26 bina acil olarak yıkılacak, 21 bin kişilik 3 bin 880 çadır kurulacak Enkaz çalışmalarında felaketin eşiğinden dönüldü! 3 personel göçük oluşan beton bloktan düştü Kanada'da bıçaklı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı 9 yıl önce kendisine gönderilen battaniyeyi İzmir'e gönderen Vanlı depremzede duygulandırdı Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Depremde tuzla buz olan Doğanlar Apartmanı'yla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı! Belediye 2 yıl önce çürük raporu vermiş Galatasaray'da Ankaragücü maçında Marcao ve Saracchi sakatlandı Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
Eski başbakan Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor Eski başbakan Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor         
10:56
İzmir'i vuran deprem sonrası ortaya çıktı! Bayraklı'daki binaların yüzde 57'si çok riskli gruptaymış İzmir'i vuran deprem sonrası ortaya çıktı! Bayraklı'daki binaların yüzde 57'si çok riskli gruptaymış         
10:37
Profesör, yıkılan binaları gösterip canlı yayında ürküten gerçeği açıkladı: Bir bina ancak bombalanırsa bu hale gelir Profesör, yıkılan binaları gösterip canlı yayında ürküten gerçeği açıkladı: Bir bina ancak bombalanırsa bu hale gelir         
10:10
Azerbaycan'ın yardım ettiği 85 yaşındaki Ermeni kadına Ermenistan işkence yaptı Azerbaycan'ın yardım ettiği 85 yaşındaki Ermeni kadına Ermenistan işkence yaptı         
08:44
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu         
22:56
Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni istihbaratçılar etkisiz hale getirdi Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni istihbaratçılar etkisiz hale getirdi         
18:43
Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti         
17:50
Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu         
15:33
Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim         
15:04
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı         
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor         
14:09
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi         
09:34
Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu         
09:25
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 11:45:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şahabiyye-i Kübra Medresesi'nde çini parçalarına rastlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei