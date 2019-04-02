Malatya'daki Seçim Kavgası

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Pütürge ilçesinde oy verme işlemleri sırasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 kişinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Pütürge ilçesinde oy verme işlemleri sırasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 kişinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.



Karamollaoğlu ve partililer, ilçenin Bölünmez Mahallesi'nde kurulan taziye çadırına gelerek hayatını kaybeden Hasan ve İlyas Aktaş'ın yakınlarına başsağlığı diledi.



Kavgada yaralanan İlyas Aktaş'ın babası Ali Aktaş'tan olayla ilgili bilgi de alan Karamollaoğlu, aile üyelerine sabır diledi.



Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, olayın takipçisi olacaklarını belirterek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de konuyla ilgili kendisini arayarak başsağlığı dileklerini ilettiğini söyledi.



Suçu işleyenlerin mutlaka bulunması ve cezalandırılması gerektiğini belirten Karamollaoğlu, şöyle konuştu:



"Biz elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Ne hakim, savcı, vali, kaymakamız ama bunun takipçisi olmak Türkiye devleti içerisinde vazifemiz. İnşallah bu netice de alınır, kimse böyle bir cinayeti örtbas edemez. Acınız büyük, biz buraya sadece yalnız olmadığınızı, meseleyi göz ardı etmediğimizi bilesiniz diye geldik. Gönül isterdi ki bir seçim sebebiyle böyle bir durum meydana gelmesin. Ama benim sizden istirhamım, yine de Allah razı olsun, siz bütün bu olanlara rağmen soğukkanlılığınızı muhafaza ediyorsunuz, soğukkanlılığınızı muhafaza edin. Haklıyken Allah muhafaza haksız duruma düşecek bir adım atmayın."



Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi'ndeki Bölünmez İlkokulu'nda önceki gün sandık görevlileri ile yaşlı bir çiftin kabine birlikte girip oy kullanmak istemesi üzerine tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Hasan ve İlyas Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetmiş, Ali Aktaş ise yaralanmıştı.

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