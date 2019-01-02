Malatya'daki Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Malatya'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, silah kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüphelilerden biri ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 4 zanlı ise adliyeye sevk edildi.



Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 26 Aralık 2018'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, silah kaçakçılığı yaptıkları şüphelilere ait 7 adrese düzenlenen operasyonda, 1'i kurusıkı olmak üzere 7 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 85 mermi ile 55 av tüfeği fişeği ele geçirilmiş, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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