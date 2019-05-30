Malatya'da akrabalar arasında çıkan kavgada iki kişi tutuklandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Abdullgaffar Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi'nde 28 Mayıs'ta akraba iki grup arasında çıkan ve Vahap C. (22) ile Mesut Ç'nin (32) yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Ateşli silahla öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçe mahkemece tutuklandı.