Alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu Mahallesi Helal Caddesi'ndeki iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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