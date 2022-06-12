Malatya'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

12.06.2022 21:07
Malatya'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu Mahallesi Helal Caddesi'ndeki iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.K. tabancayla, Ç.K ile M.E. ise darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili F.U. gözaltına alındı, diğer şüpheli F.O'nun yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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