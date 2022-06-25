Malatya'daki silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'daki silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli daha tutuklandı

25.06.2022 09:37
Malatya'daki silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli daha tutuklandı

Malatya'da 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı daha tutuklandı.

Malatya'da 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı daha tutuklandı.

Battalgazi ilçesine bağlı Yeni Hamam Mahallesi'nde 18 Haziran'da alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada Remzi Erşahin ile Halil Ulutaş'ın silahla öldürülmesi, 6 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlının adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Böylelikle silahlı kavgaya ilişkin tutuklananların sayısı 9'a yükseldi.

Bir iş yerinin işletmecisi ile bir grup arasında 18 Haziran'daki silahlı kavgada 2 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklanmış, 3'ü adli kontrol şartıyla, 2'si de savcılıkça serbest bırakılmıştı.

YORUMLAR
500
Malatya'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli tutuklandı Malatya'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri | 200 polisli cinayet duruşmasında: 7 tutuklama Son dakika haberleri | 200 polisli cinayet duruşmasında: 7 tutuklama
Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'daki silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 09:43:20. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'daki silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement