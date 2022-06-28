Bir iş yerinin işletmecisi ile bir grup arasında 18 Haziran'daki silahlı kavgada 2 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklanmış, 3'ü adli kontrol şartıyla, 2'si de savcılıkça serbest bırakılmıştı. Daha sonra ise 2 zanlı daha tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'daki silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika

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