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Malatya'daki silahlı saldırı

2 saat önce

Malatya'da iki kadının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Malatya'daki silahlı saldırı, System.String[]
Malatya'da iki kadının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde yolda yürürken imam nikahlı eşi Zehra A. (16) ve Makbule A'ya (19) pompalı tüfekle saldırı düzenleyerek yaralayan şüpheli Mahmut D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı çalışma sonucu zanlı Mahmut D. ve ona yardım ettiği belirlenen İlhami D'yi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve mahkemeye çıkan zanlılardan Mahmut D. tutuklanırken, İlhami D. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Malatya'da 23 Haziran'da yolda yürüyen Zehra A. ve Makbule A'ya bir otomobilden pompalı tüfekle saldırı düzenlenmiş, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:09 Kaynak: AA
İnönü mahallesi, Malatya, Güncel
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