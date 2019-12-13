Malatya'daki tefecilik operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
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Malatya'daki tefecilik operasyonunda 3 tutuklama

6 saat önce

Malatya'daki tefecilik operasyonunda 3 tutuklamaMalatya'da, polis ekiplerince tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

Malatya'daki tefecilik operasyonunda 3 tutuklama

Malatya'da, polis ekiplerince tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kentte tefecilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda, kentte faiz karşılığında para vererek, senet imzalatıp, verdikleri paraların üzerine faiz koyan 5 kişi yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tapu, çek ve senet ile 30 bin lira, faaliyeti olmayan şirketlere ait birçok kaşe ve makbuz arama öncesi tuvalete atılmış, yırtılmış ve tahrip edilmiş borç alacak defteri, ruhsatsız tabanca ve 134 tabanca mermisi ele geçirildi. Baskınlarda bulunanlara el koyan polis, 5 kişiyi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'daki tefecilik operasyonunda 3 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:43 Kaynak: DHA
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