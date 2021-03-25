Malatya'daki TOKİ köy evlerinde sona gelindi - Son Dakika

Malatya'daki TOKİ köy evlerinde sona gelindi

25.03.2021 11:36

Malatya'daki TOKİ köy evlerinde sona gelindi Kale ilçesinde yapımı süren köy evleri yakın zamanda bitiyor Malatya'nın Kale ilçesinde evleri hasar gören depremzedeler için yapılan TOKİ köy evlerinde sona gelindi.

Malatya'daki TOKİ köy evlerinde sona gelindi

Kale ilçesinde yapımı süren köy evleri yakın zamanda bitiyor

MALATYA - Malatya'nın Kale ilçesinde evleri hasar gören depremzedeler için yapılan TOKİ köy evlerinde sona gelindi. Bent Mahallesi'ndeki depremzedeler için yapılan çelik konstrüksiyon konutların 102'si yüzde 90 oranında tamamlandı.

24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Malatya'da kent genelinde 5 bine yakın konutun yapımı büyük oranda tamamlandı. TOKİ tarafından yapılan toplu konutlar depremzedelere teslim edilirken, köylerde yaşayan vatandaşlar içinde mahallelerine yakın bölgelerde inşa edilen tek katlı köy evlerinde de sona gelindi.

Kale ilçesi Bent mahallesinde TOKİ tarafından yaptırılan 102 çelik konstrüksiyon köy evinin yapım işi büyük oranda tamamlandı. Depremzedeler eski kerpiç ve depreme dayanıksız evlerden, kısa süre sonra teslimi yapılacak olan radye temel üzerine hafif çelikten depreme dayanıklı yapılan evlere yerleşecek.

2+1 olarak inşa edilen evleri mutfak dolaplarıyla tam teşekküllü ve kullanıma hazır olarak planlandı. Köylerdeki depremzedelerin rahatlıkla oturabilecekleri evlerin Haziran ayında teslim edilmesi beklenilirken, modern, depreme dayanıklı, güvenli bir ortamda doğayla iç içe yaşam imkanına kavuşacak hak sahipleri, evlerinin yanına yapılan ahırlarda da hayvanlarını yetiştirebilecek.

Bent köyünde yaşayan depremzedeler, evleri çok beğendiklerini ifade ederek, "Başta Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, TOKİ'ye, Malatya'daki yetkililerimize teşekkür ediyoruz Allah devletimizden razı olsun" diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Malatya'daki TOKİ köy evlerinde sona gelindi
Malatya'daki TOKİ köy evlerinde sona gelindi
Malatya'daki TOKİ köy evlerinde sona gelindi
Malatya'daki TOKİ köy evlerinde sona gelindi
Malatya'daki TOKİ köy evlerinde sona gelindi
Malatya'daki TOKİ köy evlerinde sona gelindi
Malatya'daki TOKİ köy evlerinde sona gelindi
Malatya'daki TOKİ köy evlerinde sona gelindi
Malatya'daki TOKİ köy evlerinde sona gelindi
Malatya'daki TOKİ köy evlerinde sona gelindi
Malatya'daki TOKİ köy evlerinde sona gelindi
Malatya'daki TOKİ köy evlerinde sona gelindi
Malatya'daki TOKİ köy evlerinde sona gelindi
Malatya'daki TOKİ köy evlerinde sona gelindi

Murat Kurum, Malatya, Elazığ, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'daki TOKİ köy evlerinde sona gelindi - Son Dakika


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