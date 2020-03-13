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Malatya'daki "torbacı" operasyonunda 9 tutuklama
6 saat önce
Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:26 Kaynak: AA
Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün yakalanan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
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