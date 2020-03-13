Malatya'daki "torbacı" operasyonunda 9 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'daki 'torbacı' operasyonunda 9 tutuklama - Son Dakika

Malatya'daki "torbacı" operasyonunda 9 tutuklama

6 saat önce

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Malatya'daki

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün yakalanan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:26 Kaynak: AA
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