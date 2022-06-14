Tır, önüne aldığı otomobili böyle sürükledi - Son Dakika
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Tır, önüne aldığı otomobili böyle sürükledi

14.06.2022 10:50

Tır, önüne aldığı otomobili böyle sürükledi Emniyet Genel Müdürlüğü Malatya'da geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan trafik kazası görüntülerini paylaştı.

Tır, önüne aldığı otomobili böyle sürükledi

MALATYA - Emniyet Genel Müdürlüğü Malatya'da geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan trafik kazası görüntülerini paylaştı. Görüntülerde tırın önüne aldığı otomobili sürüklediği anlar yer alıyor.

Görüntülerde Malatya'da üç kaza yer alırken, kazaların şans eseri ucuz atlatıldığı görülüyor. Kazaların, aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği dikkatlerden kaçmadı.

Tır, önüne aldığı otomobili böyle sürükledi
Tır, önüne aldığı otomobili böyle sürükledi
Tır, önüne aldığı otomobili böyle sürükledi
Tır, önüne aldığı otomobili böyle sürükledi
Tır, önüne aldığı otomobili böyle sürükledi
Tır, önüne aldığı otomobili böyle sürükledi
Tır, önüne aldığı otomobili böyle sürükledi

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır, önüne aldığı otomobili böyle sürükledi - Son Dakika

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