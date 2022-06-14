Tır, önüne aldığı otomobili böyle sürükledi
MALATYA - Emniyet Genel Müdürlüğü Malatya'da geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan trafik kazası görüntülerini paylaştı. Görüntülerde tırın önüne aldığı otomobili sürüklediği anlar yer alıyor.
Görüntülerde Malatya'da üç kaza yer alırken, kazaların şans eseri ucuz atlatıldığı görülüyor. Kazaların, aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği dikkatlerden kaçmadı.
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